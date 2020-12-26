Сеул, , 05:41 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1132 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 1104 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что число выявленных пациентов за 25 декабря снизилось, по сравнению с предыдущим днем. Напомним, тогда в Южной Корее выявили рекордное с начала пандемии число инфицированных за одни сутки — 1241 человека.

Всего в Республике Корея подтверждено 55 902 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки в стране скончались еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 793 человек.