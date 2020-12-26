Буэнос-Айрес, , 05:41 — REGNUM О своем желании принять участие на вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» объявили за сутки более 100 тысяч жителей аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщает агентство Telam.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Заявки подавались через отдельный портал, созданный минздравом Аргентины. Власти уже объявили, что приоритет в предоставлении вакцин будет отдаваться людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Аргентину прибыла первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 300 тысяч доз. Из них 123 тысячи ампул будет направлено на вакцинацию жителей провинции Буэнос-Айрес.