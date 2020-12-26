Москва, , 07:11 — REGNUM В субботу, 26 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 декабря в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха — −7… −5 °C.

Ветер юго-западный, западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −5… −0 °C днём и −10… −5 °C ночью. Местами небольшой снег.

В воскресенье, 27 декабря, днём в столице ожидается −7… −5 °C. По области −10… −5 °C. Ночью в регионе ожидается −15… −10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в столице России во время новогодней ночи.

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