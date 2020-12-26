Триполи, , 05:17 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 461 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского центра по контролю за заболеваниями.

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По его данным, всего с начала пандемии в Ливии выявлено 97 653 носителей SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки на ливийской территории скончались еще 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Ливии достигло 1415 человек.

Кроме того, за 25 декабря на ливийской территории выздоровели 628 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Всего в Ливии с болезнью справиться смогли 68 289 человек.