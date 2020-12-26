Красноярск, , 05:13 — REGNUM В субботу, 26 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −30… −27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

26−30 декабря в Красноярске аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 12−20 °C ниже климатической нормы.

В 08:20 на Театральной площади было — 27 °C.

Ночью с 26 на 27 декабря ожидается до — 40 °C, небольшой кратковременный снег.

Ветер северной четверти 3−8 м/с. Давление — 752 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 декабря, в Красноярске до — 33 °C днём и около — 39 °C ночью, без осадков.

В понедельник, 28 декабря, в Красноярске ожидается до — 30 °C днём. Ночью — до — 34 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26−28 декабря в северных районах Красноярского края сохранится сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского муниципального района −50… −45 °C, в Эвенкийском муниципальном районе и на севере Туруханского района −55… −50 °C.

26 декабря в центральных и южных районах Красноярского края днём −30… −25 °C, местами −40… −35 °C, ночью −35… −30 °C, местами до −49… −42 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Западной и Средней Сибири до конца текущего года ожидается экстремально холодная погода, при которой значения температуры воздуха будут опускаться до — 50 °C.

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