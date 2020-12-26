Москва, , 04:44 — REGNUM Рекомендация не беременеть в течение трех месяцев после прививки против коронавирусной инфекции является стандартной рекомендацией и для применения других вакцин, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Это стандартная медицинская рекомендация, которая имеет отношение ко всем вакцинам, входящим в календарь прививок», — приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург добавил, что ничего страшного не случится, если женщина забеременеет ранее срока, указанного в рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что таких случаев не было выявлено ни в ходе клинических испытаний, ни после начала массовой вакцинации.

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