Париж, , 03:15 — REGNUM Во Франции подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса, который впервые был выявлен в Великобритании, передает телеканал BFM.

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Сообщается, что пациент, инфицированный новым штаммом SARS-CoV-2, прибыл на территорию республики 19 декабря из Соединенного Королевства. В настоящее время заболевший находится на карантине, его самочувствие нормальное. Минздрав Франции уже начал отслеживание контактов инфицированного, а также проверку медработников, оказывавших пациенту помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции подтвердили в Ирландии. Наличие мутации коронавируса выявили эксперты Дублинского университетского колледжа. Сейчас специалисты изучают масштабы распространения нового штамма SARS-CoV-2 на ирландской территории.

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