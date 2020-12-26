Дублин, 26 декабря 2020, 02:41 — REGNUM Случай инфицирования новой разновидностью коронавирусом SARS-CoV-2, впервые обнаруженной в Великобритании, зафиксировали в Ирландии, заявил главный санитарный врач страны Тони Холохан в ходе брифинга.
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Эту мутацию выявили специалисты Дублинского университетского колледжа. Он отметил, что в настоящий момент лаборатории изучают масштабы распространения этой формы SARS-CoV-2 в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что «британский» тип коронавируса обнаружили в Японии у пяти пассажиров самолетов, прибывших из королевства 21 декабря.
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