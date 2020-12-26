Дублин, , 02:41 — REGNUM Случай инфицирования новой разновидностью коронавирусом SARS-CoV-2, впервые обнаруженной в Великобритании, зафиксировали в Ирландии, заявил главный санитарный врач страны Тони Холохан в ходе брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Эту мутацию выявили специалисты Дублинского университетского колледжа. Он отметил, что в настоящий момент лаборатории изучают масштабы распространения этой формы SARS-CoV-2 в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что «британский» тип коронавируса обнаружили в Японии у пяти пассажиров самолетов, прибывших из королевства 21 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии выявили первые случаи заражения коронавирусом из Британии