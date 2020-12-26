Тегеран, , 10:33 — REGNUM В Иране за сутки 132 человека погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 декабря.

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Садат Лари отметила, что на данный момент в стране в общей сложности скончались 54 404 гражданина из 1 183 182 человек, заразившихся смертельным вирусом. Она подчеркнула, что 1 189 203 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь заявила, что за последние 24 часа в Иране был выявлен 6021 новый случай заражения, около 906 человек госпитализированы. По её словам, еще 5345 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка опасного вируса COVID-19 поражает мир с декабря 2019 года, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.