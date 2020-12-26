Тегеран, , 10:41 — REGNUM Нет никаких доказательств того, что новый штамм COVID-19 распространяется в пределах иранских границ, заявила представительница Национального комитета Ирана по борьбе с коронавирусной инфекцией Мину Мохраз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 декабря.

Выступая перед журналистами IRNA, Мохраз отметила, что министерство здравоохранения регулярно обновляет данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Она также подчеркнула, что страна собирает различные сведения о распространении COVID-19 в соседних странах с целью заблаговременного принятия превентивных мер.

Мохраз сообщила: «Несомненно то, что новый штамм смертельного вируса, который был впервые обнаружен в Великобритании, вызывает заболевания в тяжелой форме, что может привести к увеличению случаев заражения».

«Похоже, что появление нового штамма никак не повлияет на эффективность уже изготовленных вакцин», — сказала представительница Национального комитета Ирана по борьбе с коронавирусной инфекцией Мину Мохраз.