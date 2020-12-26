Кито, , 02:16 — REGNUM В Эквадоре общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 208 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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В частности, за 25 декабря на эквадорской территории выявили 818 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, к настоящему времени в республике подтверждено уже 208 828 случаев заражения новым коронавирусом. При этом, как отмечает эквадорский минздрав, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех 24 провинциях страны.

Также за минувшие сутки в республике скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре жертвами осложнений COVID-19 стали 9433 человека.