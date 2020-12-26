Бразилиа, , 02:13 — REGNUM В Бразилии общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 7 448 560 после выявления за последние сутки еще 22 967 фактов инфицирования этим вирусом. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Кроме того, с начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции излечились 6 459 335 человек. Однако, 190 488 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За истекшие 24 часа этот показатель вырос на 482 летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Бразилия приостановила авиационное сообщение с Великобританией из-за выявленного на территории королевства нового высокозаразного штамма SARS-CoV-2.

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