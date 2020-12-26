Москва, , 01:40 — REGNUM Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», не зафиксировал тяжелых аллергических реакций на неё у пациентов в ходе клинических испытаний. Об этом 25 декабря сообщил директор центра Александр Гинцбург в беседе с телеканалом «Россия 24».

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«Тяжелых аллергических реакций <…> при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота <…> не наблюдалось», — сказал он.

Гинцбург прокомментировал сообщения о том, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после получения вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer.

По словам российского разработчика, вакциной «Спутник V» привились уже 700 тыс. граждан России, и все возникающие после этого побочные эффекты очень жестко отслеживались со стороны Минздрава и Росздравнадзора.

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