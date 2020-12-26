Токио, , 01:09 — REGNUM Первые пять случаев заражения разновидностью коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленной Великобритании, обнаружили на территории Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Норихису Тамуру.

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Все пятеро прибыли в страну из британского королевства 21 декабря. При этом трое из заразившихся пассажиров прилетели в аэропорт Кансай в городе Осака. Еще двое человек прибыли в Японию через столичный аэропорт Ханэда.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Япония, вслед за рядом других стран, приостановила авиасообщение с Великобританией из-за опасности новой мутации коронавируса.

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