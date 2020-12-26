Приштина, , 01:40 — REGNUM Накануне католического дня празднования Рождества Христова, 25 декабря, исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи поздравила сограждан.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в свое рождественское обращение политик включила призыв к солидарности и гармонии, а также пожелания здоровья, благополучия и счастья.

Праздник Рождества — несет послание мира, любви, уважения, взаимопонимания и толерантности между народами. Наши поздравления пусть придут в каждую христианскую семью.

…В этот трудный период, когда мы и мир боремся с COVID-19, мы должны думать обо всех, кто оказался в сложном положении. Протянем руки тем, кто в нужде, воскресим надежду на лучшее будущее! Религиозные праздники всегда объединяли нас. В этом году, как и каждый год, отпразднуем вместе, будем солидарны и проявим гармонию! На многая лета, поздравляю!

Вьоса Османи

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