Вашингтон, , 07:12 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, президент США Дональд Трамп вручил Медаль национальной безопасности своему специальному представителю по диалогу между Сербией и Косово Ричарду Гренеллу. Об этом сообщил сам Гренелл на своей странице в социальной сети Instagram.

ИА REGNUM) о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово. Согласно данному соглашению (Трамп кокетливо упускает ту мелочь, что Сербия и Косово не подписали одно соглашение друг с другом, а каждая сторона по отдельности подписала с США соглашение «о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией» — ИА REGNUM), Сербия и Косово восстанавливают прямое воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение и договариваются о реализации ключевых проектов, необходимых для облегчения экономического роста и своевременной транспортировки товаров и людей. Дональд Трамп Посол Ричард Гренелл награжден за свой исключительный вклад в историческом подписании (соглашений —) о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово. Согласно данному соглашению (Трамп кокетливо упускает ту мелочь, что Сербия и Косово не подписали одно соглашение друг с другом, а каждая сторона по отдельности подписала с США соглашение «о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией» —), Сербия и Косово восстанавливают прямое воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение и договариваются о реализации ключевых проектов, необходимых для облегчения экономического роста и своевременной транспортировки товаров и людей.

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Ричард Гренелл был назначен на пост Специального представителя по диалогу между Сербией и Косово 4 октября 2019 года, а 4 сентября 2020 года были подписаны Вашингтонские соглашения.

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