Подгорица, , 00:47 — REGNUM Пневмония выявлена у президента Черногории Мило Джукановича, которого после этого госпитализировали, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что сданные им тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Врачи оценивают состояние Джукановича как стабильное. При этом президент продолжает выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря, по информации минздрава Черногории, в республике число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 45 855.

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