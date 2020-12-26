Приштина, , 01:54 — REGNUM Накануне празднования католиками Рождества Христова глава исламской общины Косово Наим Тернава поздравил епископа Приштинского Доду Джерджи и подчеркнул важность толерантности и гуманизма как ценностей, несущих лучшее будущее человечеству.

Лидер косовских мусульман Наим Тернава

Несмотря на все, на год пандемии, религиозные праздники как и всегда, так и в этот раз представляют нам момент проявить ответственность и стремление к единению, уважению, любви и солидарности. Также, этот праздник лучшим образом передает послание о толерантности и торжестве гуманизма, ценностях, которые нужны нам, чтобы привести человечество в лучшее будущее. Епископ, через вас я поздравляю и всю международную католическую общину в Косово. Приветствуя вас, я желаю здоровья, благополучия и счастья.