Приштина, 26 декабря 2020, 16:26 — REGNUM 26 декабря исполнилось 18 дней с начала голодовки главы профсоюза медсестер (и братьев) Косово Энлирата Дурака. За два дня до этого активист заявил об отказе не только от еды, но и от питья.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, недавно медбрат Дураку заразился коронавирусом.
Причиной голодовки Дураку стало то, что правительство не удовлетворило требование увеличить плату за работу медсестер и медбратьев с 18 евро до 36 евро за ночь, оплатить переработки и работу на выходных и платить медицинским работникам надбавки за риск. До сих ответа на требования Дураку не последовало.
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