Приштина, , 16:26 — REGNUM 26 декабря исполнилось 18 дней с начала голодовки главы профсоюза медсестер (и братьев) Косово Энлирата Дурака. За два дня до этого активист заявил об отказе не только от еды, но и от питья.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, недавно медбрат Дураку заразился коронавирусом.

Причиной голодовки Дураку стало то, что правительство не удовлетворило требование увеличить плату за работу медсестер и медбратьев с 18 евро до 36 евро за ночь, оплатить переработки и работу на выходных и платить медицинским работникам надбавки за риск. До сих ответа на требования Дураку не последовало.

Энлират Дураку В ходе этой пандемии мы проявили только труд, участие, силы воли, самопожертвования и готовность к работе. Сколько медсестер и медбратьев месяцами не виделись со своими любимыми, детьми, родителями, браться и сестрами только потому, что ни не уверены, что они не являются разносчиками вируса, в то время как они обслуживали заразившихся с максимальной осторожностью! Сколько медсестер заразились этим вирусом при исполнении обязанностей, рискуя своим здоровьем и, возможно, жизнью, пока вы аплодируете их преданности и труду! Мы заботимся ради государство. И пришло время, чтобы государству позаботиться о нас.

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