Кейптаун, , 23:56 — REGNUM Согласно отчету Минздрава ЮАР, за последние сутки в стране выявлено 14 796 случаев коронавирусной инфекции, что является новым «рекордом» с начала эпидемии.

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К вечеру 25 декабря общее число случаев COVID-19 в ЮАР достигло 983 359. Выписан после заболевания 830 251 пациент.

Жертвами COVID-19 в Южно-Африканской республике стали 26 276 человек, из них 293 — за последние 24 часа.

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