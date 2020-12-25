Анкара, , 23:34 — REGNUM Власти Турции ввели в качестве обязательного требования для въезда в страну наличие отрицательного теста ПЦР на коронавирус, 25 декабря сообщает агентство Anadolu.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что пассажиры, не предоставившие отрицательный результат теста ПЦР при вылете, не будут допущены к посадке на самолеты.

Коджа также сообщил, что прилетающие из Великобритании, ЮАР и Дании, даже с отрицательными тестами, будут подвергаться карантину по прибытии.

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