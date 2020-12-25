Аддис-Абеба, , 23:27 — REGNUM По информации Africa CDC на 26 декабря, жертвами коронавирусной инфекции на африканском континенте к настоящему моменту стали 61 432 человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

С начала эпидемии в странах Африки выявлено 2 597 090 случаев COVID-19. Выписан из больниц 2 177 981 пациент. Более 357 тыс. случаев остаются «активными».

Наибольшее число случаев COVID-19 среди стран Африки выявлено в ЮАР, где на вечер 26 декабря выявлено 983 359 случаев коронавирусной инфекции, погибли от болезни с начала эпидемии 26 276 человек.

Читайте также: Турция ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19