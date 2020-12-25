Москва, , 22:57 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение главы правительства размещено 25 декабря на официальноминтернет-порталеправовой информации.

Согласно документу, к 2030 году тестирование на ВИЧ должно пройти не менее 39% населения страны, а доля инфицированных, находящихся в федеральном регистре лиц с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию, должна составлять 95%.

Стратегия предусматривает повышение информированности граждан о ВИЧ-инфекции посредством интернета и СМИ, борьбу с дискриминацией и стигматизацией людей с данным диагнозом, разработку программ профилактики ВИЧ в регионах с учётом территориальных особенностей и другие меры.

Минздраву России совместно с федеральным органами власти поручено в течение шести месяцев представить в правительство план мероприятий по реализации государственной стратегии.