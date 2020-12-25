Женева, Швейцария, , 22:50 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 655 041 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 654 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 25 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 78 194 947 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 736 752 летальных случая.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 662 825 новых случаях заражения и 13 061 скончавшемся пациенте с коронавирусом за сутки.