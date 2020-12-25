Сараево, , 22:53 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 674 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 41 человек скончался. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 25 декабря.

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Заражение было подтверждено у 324 жителя Федерации Босния и Герцеговина и у 240 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 29 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 107 500 случаев заражения коронавирусом.