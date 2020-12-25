Любляна, , 22:42 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5189 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек скончалось. 209 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 25 декабря.

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25 декабря в Словении из-за снижения числа новых заражений по-прежнему начало действовать временное смягчение строгих ограничений. Допускаются собрания не более шести человек.

В Словении около 110 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 2479 смертельных случаев.