Загреб, , 22:36 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6164 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 84 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 25 декабря.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 280 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 13 881.

В Хорватии 203 962 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.