Москва, , 09:20 — REGNUM Москва стала одним из победителей XIII Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить». Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Российская столица признана одним из лидеров среди городов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов. Кроме того, ряд цифровых решений Москвы названы лучшими инициативами по модернизации городской среды.

Представленные на конкурсе сервисы оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Наград были удостоены такие проекты, как портал mos.ru, «Активный гражданин», «Наш город», городской инвестиционный портал, «Московская электронная школа» («МЭШ») и мобильное приложение «Моя Москва». По итогам мероприятия их включили в «Библиотеку городских практик» конкурса и рекомендовали к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.

«По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации», — рассказала Сергунина.

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