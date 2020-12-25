Подгорица, , 22:31 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1813 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 4 человека скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 25 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 4 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 92 года, а самому младшему 52 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 45 855, а количество скончавшихся составляет 652 человек с начала 2020 года.