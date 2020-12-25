Анкара, , 22:29 — REGNUM Власти Турции вводят новые правила въезда в страну, согласно которым все прибывающие лица должны будут иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил 25 декабря министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По его словам, отрицательный результат теста должен быть получен гражданином не более чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

С 28 декабря данное требование начнёт распространяться на пассажиров, прибывающих в страну воздушным путём, а с 30 декабря — наземным и морским транспортом. При этом отправляющиеся в Турцию на самолёте будут должны предоставлять справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке на борт.

Как уточняется, такой порядок въезда в страну вводится на срок до 1 марта 2021 года.