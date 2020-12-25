Белград, , 22:24 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 14 794 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 человек скончалось. К аппаратам-ИВЛ подключено 300 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 25 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 320 167, а количество смертельных случаев выросло до 2931 человека.

После заседания кризисного штаба заместитель мэра Белграда Горан Весич заявил, что было принято решение ограничить рабочий день на выходных до 8 вечера.