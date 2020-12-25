Лондон, , 22:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Британии зафиксировано более 32 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 декабря минздрав страны.

За 24 часа было выявлено 32 725 новых заражений, умерли 570 человек с диагнозом COVID-19.

Всего с учетом этих данных коронавирус в Британии с начала пандемии был зафиксирован у 2 221 312 человек, из которых умерли 70 195.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 декабря Лондон и юго-восточные районы Британии переведены в режим локдауна из-за быстрого распространения новой разновидности коронавируса.

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