Анкара, , 22:13 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 201 104 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 17 543 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 256 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 25 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 118 255, смертельных случаев — до 19 371.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 25 декабря заявил: «Сегодня в больницы было принято 3199 новых пациентов. Снижение числа пациентов и случаев заражения также повлияло на нагрузку в больницах. Мы надеемся, что это выздоровление также отразится на числе смертельных случаев. Необходимо соблюдать ограничения до конца компании по вакцинации».