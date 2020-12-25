Салехард, , 22:04 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 177 случаев.

Основные очаги заражения на 25 декабря в ЯНАО: Новый Уренгой — 23 случая; Пуровский район и Губкинский — 21; Надымский район — 19; Ноябрьск — 18.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 25 декабря 31 068 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 471 человек, 316 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).