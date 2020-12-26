София, 26 декабря 2020, 09:39 — REGNUM Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов 24 и 25 декабря произнес ряд язвительных заявлений в связи с решением правительства Болгарии о передаче Северной Македонии части вакцины от коронавируса. 25 декабря в интервью для болгарского телеканала BNT политик подчеркнул, что София делает такой подарок Скопье не из чувства добрососедства, а в качестве меры поддержки соплеменникам, живущим вне Европейского союза.
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о помощи Северной Македонии, что в Софии «всегда готовы помочь своим соседям».
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Бойко Борисов и его партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) уже десять лет управляют Болгарией. Из-за коррупции и неэффективного управления партия Борисова и он сам теряют популярность, и ГЕРБ объединилась в коалицию с националистической партией Объединенная Болгария, главой которой является Красимир Каракачанов. Скоро предстоят новые выборы, а позиции ГЕРБа вновь ослабели, а потому Борисов старается укрепить взаимоотношения с Каракачановым.
А ничто так не скрепляет союзы, как общий враг. Так как нападать на Болгарию никто пока не собирается, на роль такого врага была выбрана (теперь уже Северная) Македония. И теперь София считает слово «македонский» чуть ли не ругательным и требует у Скопье уступок по вопросам идентичности, шантажируя его угрозами наложить вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.
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