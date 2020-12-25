Рим, , 21:39 — REGNUM Папа римский Франциск на Рождество передал 4000 бесплатных тестов на коронавирус для римских бездомных, передают местные СМИ в пятницу, 25 декабря.

Папа Римский Франциск Republic of Korea

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Эти тесты были в свою очередь получены Святым Престолом в качестве рождественского подарка от властей Словении.

Тесты переданы именно бездомным, потому что у них нет иной возможности выяснить, заражены ли они, пояснили помощники папы.

Администрация Ватикана уже заключила с римскими властями все необходимые соглашения, которые позволят провести массовое тестирование.

По данным на 25 декабря, в Италии умерли 71 359 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 459 (днем ранее — на 505). Выздоровели 1 377 109 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 32 324 (днем ранее — на 22 718). Число подтвержденных носителей выросло на 19 037 (днем ранее — на 18 040). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 028 354 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 579 886 человек — на 13 746 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.

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