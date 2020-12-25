Москва, , 21:31 — REGNUM Открытки с пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации снял с «Ёлки желаний», установленной в отделениях «Единой России» Западного административного округа города Москвы, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

«Эта благотворительная акция — добрая новогодняя инициатива и хороший пример адресной социальной помощи семьям, которые в ней действительно нуждаются», — рассказал Дмитрий Саблин.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» сделал подарки детям из двух поселений Новой Москвы и района Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы. Вместе с депутатом подарки доставляли волонтеры «Единой России», «Волонтерской Роты «Боевого братства» Татьяна Щербачева и Елена Квашнина.

«Наш Ванюшка мечтает о кресле-коляске, чтобы можно было удобно сидеть и заниматься уроками!» — подписала записку с желанием семья Ермаковых из поселка Воскресенское.

Мальчику с ОВЗ Дмитрий Саблин подарил ортопедическое кресло, которое позволяет детям с проблемами позвоночника, ДЦП и с отставанием двигательного развития проводить занятия и реабилитационные мероприятия на дому.

«Ване Ермакову нужен ортопедический стул. Семья загадала желание в рамках акции «Ёлка желаний». Желание досталось мне, чему я очень рад. Ваня живет в большой любящей семье. Пусть этот подарок принесёт им радость», — прокомментировал Дмитрий Саблин.

Еще одним героем новогодней акции стал Алексей Полиновский из многодетной семьи, проживающей в поселке Коммунарка Сосенского поселения ТиНАО.

«У нас в семье четверо детей, и мы все были бы очень рады получить в подарок посудомоечную машину — помощнику для нашей мамочки!» — обратился Алёша Полиновский к Дедушке Морозу.

Вместе с «Волонтерской Ротой «Боевого братства» Дмитрий Саблин привез семье Полиновских долгожданный подарок.

«Ещё одно желание исполнено. Семья Полиновских из Коммунарки получила семейного помощника — посудомоечную машину», — рассказал Дмитрий Саблин.

Особое желание загадал Родион Афанасьев — юный житель района Очаково-Матвеевское. Юноша мечтает побывать в парке «Патриот» и совершить прыжок с парашютом. Дмитрий Саблин подарил Родиону сертификат на персональную экскурсию в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», куда мальчик отправится на зимних праздниках. Также депутат оказал семье Родионовых финансовую поддержку в покупке нового кресла-коляски для Родиона и дал обещание исполнить его мечту о прыжке с парашютом.

«Проконсультируемся с медиками и устроим Родиону и прыжок с парашютом тоже. Ещё одно детское желание сбудется», — прокомментировал Дмитрий Саблин.

Также в рамках новогодних благотворительных акций «Единой России» Дмитрий Саблин посетил Центр содействия семейному воспитанию «Наш Дом» района Тропарево-Никулино. В детском доме в стационарном режиме содержатся 33 ребенка с особенностями развития.

По просьбе коллектива депутат передал в дар Центру новый телевизор, сладкие новогодние наборы для ребят и поблагодарил директора и воспитателей «Нашего Дома» за работу с детьми.

«С огромной радостью навестили детский центр «Наш дом» вместе с главой управы района Тропарево-Никулино Назимои Михайловичем Намазовым и волонтерами. Директор детского дома Лидия Евгеньевна, весь коллектив воспитателей заслуживают самых искренних слов благодарности. Без огромного сердца такую работу делать невозможно. Мы обязательно будем навещать детей, организуем для них экскурсии, будем радовать. А сегодня преподнесли в подарок детскому дому телевизор к Новому году», — рассказал Дмитрий Саблин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года исполнено около восьми тысяч желаний.

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