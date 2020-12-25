Москва, 25 декабря 2020, 21:31 — REGNUM Открытки с пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации снял с «Ёлки желаний», установленной в отделениях «Единой России» Западного административного округа города Москвы, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» сделал подарки детям из двух поселений Новой Москвы и района Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы. Вместе с депутатом подарки доставляли волонтеры «Единой России», «Волонтерской Роты «Боевого братства» Татьяна Щербачева и Елена Квашнина.
Мальчику с ОВЗ Дмитрий Саблин подарил ортопедическое кресло, которое позволяет детям с проблемами позвоночника, ДЦП и с отставанием двигательного развития проводить занятия и реабилитационные мероприятия на дому.
Еще одним героем новогодней акции стал Алексей Полиновский из многодетной семьи, проживающей в поселке Коммунарка Сосенского поселения ТиНАО.
Вместе с «Волонтерской Ротой «Боевого братства» Дмитрий Саблин привез семье Полиновских долгожданный подарок.
Особое желание загадал Родион Афанасьев — юный житель района Очаково-Матвеевское. Юноша мечтает побывать в парке «Патриот» и совершить прыжок с парашютом. Дмитрий Саблин подарил Родиону сертификат на персональную экскурсию в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», куда мальчик отправится на зимних праздниках. Также депутат оказал семье Родионовых финансовую поддержку в покупке нового кресла-коляски для Родиона и дал обещание исполнить его мечту о прыжке с парашютом.
Также в рамках новогодних благотворительных акций «Единой России» Дмитрий Саблин посетил Центр содействия семейному воспитанию «Наш Дом» района Тропарево-Никулино. В детском доме в стационарном режиме содержатся 33 ребенка с особенностями развития.
По просьбе коллектива депутат передал в дар Центру новый телевизор, сладкие новогодние наборы для ребят и поблагодарил директора и воспитателей «Нашего Дома» за работу с детьми.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года исполнено около восьми тысяч желаний.
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