, 21:19 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 25 декабря, в Италии умерли 71 359 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 459 (днем ранее — на 505), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 1 377 109 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 32 324 (днем ранее — на 22 718).

Число подтвержденных носителей выросло на 19 037 (днем ранее — на 18 040). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 028 354 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 579 886 человек — на 13 746 меньше, чем днем ранее.