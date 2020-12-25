25 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 21:36 — REGNUM В Ненецком автономном округе есть гимн, его слова такие:

Инга Артеева, автор текста гимна Ненецкого автономного округа, руководитель литературного объединения «Заполярье» © Инга Артеева

«Поем тебя, Ненецкий округ,Великой России опора!Да здравствует край заполярный,Родимые наши просторы!Надежный форпост нерушимой,Единой Российской Державы,Для Родины нашей любимойИсточник богатства и славы!

Припев:Наш округ заполярный,Родной, любимый край,Тебе поем мы славу,Живи и процветай!Здесь издавна трудятся вместеИ ненец, и русский, и коми,И всем есть достойное местоВ приветливом северной доме.Сердца в унисон наши бьютсяПод светом полярных сияний:На Севере люди как братья,Недаром они — северяне!

Припев:Здесь много и газа и нефти,Богато оленями стадо,Полны свежей рыбою сети,Другой нам Отчизны не надо!Поем тебя, Ненецкий округ,Великой России опора,Да здравствует Север любимый —Бескрайние тундры просторы!»

После неудачной попытки объединения НАО и Архангельской области летом 2020 года, когда пошли разговоры о «национализме жителей НАО», слова гимна о «надежном форпосте Единой Российской Державы» несколько неожиданны. И вообще, текст гимна очень правильный и сбалансированный. О том, как он родился, ИА REGNUM спросило автора — Ингу Артееву.

Инга Артеева, литератор: «Управление культуры НАО в 2007 году объявило конкурс на гимн национального округа. Мне это показалось интересным, я пишу стихи с шести лет, с 12 публикуюсь в газете «Нарьяна Вындер». Да и время было скупое, 25 000 рублей гонорара меня привлекали. Сначала я не понимала особенностей написания гимна, сделала простое стихотворение. Пришлось его доработать, и я отдала его в конкурсную комиссию. На три года возникла пауза, я даже забыла, что участвовала в конкурсе. Потом депутаты оживились, попросили уточнить два момента — не является ли рекламой партии «Родина» упоминание Родины в тексте, и второе — почему русские на втором месте после ненцев, хотя русских в округе больше.

Поясню еще два места в тексте, упоминание после ненцев и русских — коми. По переписи в НАО их живет немного, но многие русские имеют корни в поселениях Коми, они потомки смешанных браков. Слова «Единой Российской Державы» возникли не сразу — первоначально у меня было «Великой Российской Державы», но когда текст утверждали депутаты «Единой России» слово «Великая» исчезло и появилась слово «Единая».

Я считаю себя русской, мама у меня ненка из Канинской тундры, а отец из Сибири, из Красноярского края. Прадеда-поляка гнали этапом как спецпереселенца по Сибирскому тракту, он упал и замерз бы, если бы не прабабушка, жившая в деревне неподалеку. Конвоир подумал, что прадедушка умер, и не стал его поднимать. Прабабушка вышла на околицу и увидела — лежит человек, подобрала его и выходила. Муж у меня коми, в поселке Усть-Кара вся его родня. А я русская, выгляжу соответственно, но себя отношу и к ненцам, хотя по-ненецки не говорю. Мама ненка, с пяти лет росла в интернате, где преподавали на русском, — она тоже ненецкого не знает.

В 2008 году вышла моя повесть «За голосом великого Нума», о том, как мальчик, который растет в тундре, отправляется в места, где живут ненецкие духи. Он поднимается из нижнего мира в средний, а потом в верхний, чтобы ненцы могли услышать свое верховное божество — Нума, которого до того слышать не могут.

Земля у нас особенная — здесь живут потомки староверов, раскольников, язычников — и эта вековая инаковость многое объясняет».