Тирана, , 21:22 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, в результате исследования 2184 образцов в Албании выявили ещё 533 случая заражения коронавирусом. Ещё 514 человек были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 55 380 случаев заражения коронавирусом. 30 790 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1134 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

Читайте также: В Албании за сутки выявили 389 носителей коронавируса

За прошедшие сутки в стране умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 456 человек, из них более половины —13 156 — в Тиране. Число госпитализированных за последние две недели снизилось на 150 человек. На стационарном лечении находятся 309 пациентов, из них девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Швейцария передала Албании 58 передвижных кислородных концентраторов