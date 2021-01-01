Москва, , 11:00 — REGNUM В 2021 году в Московском метрополитене должны открыться 11 новых станций Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

На БКЛ должны открыться станции «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Терехово», «Кунцевская», «Карамышевская» и «Мнёвники».

Открытие этих станций позволит москвичам пользоваться половиной БКЛ — от «Савёловской» до «Каховской». Всего планируется ввести в эксплуатацию 31 станцию Большого кольца.