Саранск, , 21:01 — REGNUM В Мордовии режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет продлевается до 22 января. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес врио главы республики Артем Здунов.

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Согласно документу, работающие пожилые жители республики смогут оформить оплачиваемый больничный на период с 26 декабря по 8 января, а также на срок с 11 января до 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые жителям Мордовии старше 65 лет стало возможно уйти на оплачиваемый больничный и соблюдать самоизоляцию с 19 октября. С этого момента такая возможность неоднократно продлевалась.