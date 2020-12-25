Курган, , 20:58 — REGNUM Не пугаться дистанционного обучения призвал глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров 25 декабря в эфире «Радио России».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Кочеров «Не надо пугаться: дистанционное обучение — это у нас вынужденная мера. Это положительный опыт, который нам даёт возможность где-то по-новому посмотреть на какие-то форматы преподавания».

Чиновник пояснил, что дистанционное обучение может понадобиться во время карантинов, чего раньше не было. Теперь же этот формат уже освоен, так что сейчас на дистанционное обучение научились переходить «практически в плановом режиме».

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Он добавил, что школы должны помогать родителям и детям, когда у них возникают проблемы, связанные с дистанционным обучением.

Кочеров «Если родители обращаются, и мы настраивали на это всех директоров, всех руководителей системы образования, если к вам обращаются родители, вы должны максимально оперативно по возможности решить проблему, которая есть у ребёнка и у родителя. Я думаю, это самая главная помощь в дистанционном обучении: если есть проблема и её можно решить, её надо быстро решать».

Прогнозируя формат, в котором продолжится обучение после зимних каникул, Кочеров сказал следующее:

«До конца второй четверти пятый — восьмой классы побудут у нас на дистанционном обучении. А по третьей четверти решение будет приниматься на оперативном штабе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 7 декабря возобновилось очное обучение для школьников. Но этот возврат к традиционному обучению коснулся только сельских школ, куда ходят не более 150 детей.

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