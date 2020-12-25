Курган, 25 декабря 2020, 20:58 — REGNUM Не пугаться дистанционного обучения призвал глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров 25 декабря в эфире «Радио России».
Чиновник пояснил, что дистанционное обучение может понадобиться во время карантинов, чего раньше не было. Теперь же этот формат уже освоен, так что сейчас на дистанционное обучение научились переходить «практически в плановом режиме».
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Он добавил, что школы должны помогать родителям и детям, когда у них возникают проблемы, связанные с дистанционным обучением.
Прогнозируя формат, в котором продолжится обучение после зимних каникул, Кочеров сказал следующее:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 7 декабря возобновилось очное обучение для школьников. Но этот возврат к традиционному обучению коснулся только сельских школ, куда ходят не более 150 детей.
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