Екатеринбург, , 23:27 — REGNUM На прививку от коронавируса записались уже около 1000 жителей Свердловской области, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Граждане записались по номеру 122. Большая часть из них — жители Екатеринбурга.

«Когда мы только объявили о запуске линии 122, были проблемы с записью», — написал чиновник.

Данные о желающих привиться передаются в поликлиники, где и будут связываться с добровольцами в ходе массовой вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, регион уже получил более шести тысяч доз вакцины.

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