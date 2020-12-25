Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Санкт-Петербург получит 1 млрд рублей от федерального центра на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД), также известного как Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в беседе с губернатором Александром Бегловым в пятницу, 25 декабря.

Беглов напомнил, что ВСД протянется на 27 км, будут созданы 15 развязок с переправой через Неву. В первом квартале 2021 года собираются забить первую сваю новой стройки.

«Уверен, что мы положительно рассмотрим вопрос. Конечно, это важнейшее направление», — отреагировал Мишустин.

Глава Петербурга поблагодарил председателя правительства РФ за своевременное решение этого вопроса.

«Нам важна помощь федерального центра. Широтная магистраль позволит разгрузить уличную сеть в южной зоне города, улучить сообщение с Ленинградской областью и другими регионами России. Первый этап — Витебская развязка. Ее строительство запланировано на 2021−2024 годы», — подчеркнул Беглов.

Напомним, новая скоростная платная магистраль обеспечит транспортную доступность активно застраиваемых жилых кварталов Петербурга и Ленобласти, свяжет восточную часть Петербурга с центром и с севером города. ВСД станет для Петербурга вторым опытом реализации проекта в сфере транспортной инфраструктуры такого масштаба в формате ГЧП, после реализованного проекта Западного скоростного диаметра (ЗСД).

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