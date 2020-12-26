26 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Дмитрий Михайличенко, , 00:07 — REGNUM



Сразу три субъекта ПФО попали в рейтинг топ-10 регионов по борьбе с COVID-19, который регулярно публикует Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Это больше, чем представительство любого другого федерального округа. Эксперты отметили эффективность противоэпидемических норм, принятых в Самарской области, Мордовии и Татарии. Действительно, статистика показывает, что в некоторых регионах ПФО заболеваемость существенно ниже, чем в некоторых субъектах Центра или Северо-Запада России. Значит ли это, что регионы Поволжья задают тренд в борьбе с распространением пандемии? Всё далеко не так однозначно.

Тренд №1. Борьба с ковидом как фактор успешности региональной власти

Уже сейчас очевидно, что развитие системы здравоохранения в регионах ПФО в 2021 г. будет определяться глубиной распространения эпидемии COVID-19. В конце 2020 г. лидером по числу заболевших является Нижегородская область (более 60 тыс. человек), которая также лидирует по числу умерших как в абсолютных (1350 человек), так и в относительных цифрах. Не лучше ситуация в Ульяновской области, где заболевших меньше в два раза (более 30 тыс. человек), но при этом по численности населения этот регион уступает Нижегородской области в 2,6 раза. В Пермском крае заболевших не так много, но удручают показатели смертности (31,4 смертей на 100 тыс. населения).

Более благополучная ситуация в многонациональных республиках Поволжья. В большинстве из них количество заболевших относительно небольшое, равно как и число умерших. Самые низкие показатели смертности в Башкирии (но при этом количество заболевших довольно значительно, хотя и население в республике самое большое в округе — 4 млн человек). Также среди лидеров Татария, Марий Эл и Мордовия. Если показатели Мордовии и Марий Эл можно связать с маленькой численностью населения этих субъектов, то в случае с Татарией и Башкирией налицо определённые управленческие результаты. Не случайно эти субъекты в числе тех, к которым и у Минздрава России нет серьёзных текущих претензий.

Главный риск состоит в том, что в случае негативного сценария развития пандемии у ряда субъектов просто не будет возможности направлять необходимые средства на борьбу с другими заболеваниями. Регионы ПФО сталкиваются с тем, что необходимо строительство новых инфекционных больниц (либо увеличение числа койко-мест для заражённых в уже имеющихся лечебных учреждениях), нужны социальные инструменты поддержки врачей и младшего медицинского персонала, меры административного характера, призванные сдержать взрывной характер распространения COVID-19. Фактически такой алгоритм является универсальным, и ряд субъектов (Башкирия, Татария) стараются его реализовывать, но социально-экономический статус других регионов порой не позволяет планировать такие меры без серьёзной финансовой поддержки центра.

Аппараты ИВЛ Kkbo1.ru

Тренд №2. Социально-экономическое расслоение регионов

Пандемия, серьезно ударившая по региональным бюджетам, привела к тому, что в России растёт неравенство между регионами. Это неравенство фиксируется уже много лет, но медицинский и социально-экономический кризис существенно ее усугубляет. Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков отмечает:

«В рамках ПФО имеет место значительная дифференциация темпов экономического роста. Отдельные регионы сделали рывок, однако в других регионах экономический рост минимален. В целом 2020 г. стал очень тяжелым: выросла безработица, снизились инвестиции, имели место экологические протесты (Башкирия, Пермь). В целом падение экономики можно ожидать на уровне 6−10%, а может быть, и выше. Регионы будут биться за выполнение нацпроектов, что ляжет на них дополнительным бременем, так как дефицит бюджетов регионов будет нарастать».

Сложности в развитии регионов ПФО отмечает и политолог Алина Жестовская, которая полагает, что «ничего важнее и значительнее, чем обнищание населения в регионах ПФО в 2020 г., не случилось».

Алина Жестовская «Так, в Нижегородской области массив собранного налога на прибыль, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., упал на 16,7%. В Мордовии — на 10,5%, в Ульяновской области — на 20%. На 4−6% в среднем по федеральному округу сократился сбор НДФЛ. За этими цифрами снижение благосостояния жителей. Они стали меньше зарабатывать и меньше тратить. И никакими там инвестпроектами, трансфертами и прочей далекой от реального качества жизни населения софистикой это не покрывается».

В округе выделились несколько субъектов-лидеров, к которым можно отнести Башкирию и Татарию, демонстрирующих приемлемые показатели по большинству направлений социально-экономического развития (высокие показатели инвестиционной активности, сохранение стабильности в социальной сфере), а также, с некоторыми оговорками, Пермский край, который обладает серьёзным экономическим потенциалом, но не в полной мере способен его реализовать. Но настораживает то, что число регионов-аутсайдеров стремительно растёт. Уже сегодня к ним можно отнести не только Марий Эл, Мордовию и Кировскую область, но по многим критериям к ним уже близки Чувашия, Удмуртия, Пензенская и Ульяновская области. Саратовская и Оренбургская области — субъекты-середняки, чей статус часто определяется экономической конъюнктурой.

Особое внимание требуют Нижегородская и Самарская области — регионы с огромным потенциалом, которые в 2020 г. демонстрируют серьёзный спад по многим параметрам, особенно в сфере промышленного производства, строительства. В результате именно эти два субъекта — лидеры по убыли населения: в Нижегородской области численность жителей сократилась за 10 месяцев 2020 г. на 17,2 тыс. человек, в Самарской — на 14,1 тыс.

АО Башкирская содовая компания Soda.ru

Тренд №3. Формирование новой управленческой парадигмы

Успешное противостояние пандемии COVID-19 и социально-экономическим рискам предполагает формирование новой управленческой конфигурации, которая ориентирована не на реактивные действия, а на принятие превентивных решений, позволяющих заранее предсказывать многие негативные тенденции. В 2020 г. произошло сразу несколько резонансных событий в регионах ПФО, которые позволяют говорить о том, что в ряде субъектов управленческая ситуация меняется.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, одним из самых громких и ярких событий в Приволжском федеральном округе в 2020 г. стал конфликт вокруг шихана (горы) Куштау в Башкирии, где Башкирская содовая компания решила начать промышленную разработку месторождения известняка.

Радий Хабиров. Изначально он поддерживал разработку Куштау, но затем признал, что это решение, принятое без учета мнения жителей, ошибочно. Такое же мнение по проблеме высказал и президент России. Несмотря на то, что разработка месторождения, с экономической точки зрения, судя по всему, была важна для всего региона, но поскольку этот конфликт весьма существенно дестабилизировал социально-политическую обстановку в Башкирии, власти купировали его тем, что полностью приняли сторону населения. Такая гибкость властей региона, умение признавать ошибки — безусловный плюс для главы республики, особенно в сравнении, например, с другим важным экологическим кейсом — Шиесом, из-за которого сразу два губернатора лишились своих должностей». Олег Иванов «В итоге достаточно конструктивную позицию заняли региональные власти, в частности, глава Башкортостана. Изначально он поддерживал разработку Куштау, но затем признал, что это решение, принятое без учета мнения жителей, ошибочно. Такое же мнение по проблеме высказал и президент России. Несмотря на то, что разработка месторождения, с экономической точки зрения, судя по всему, была важна для всего региона, но поскольку этот конфликт весьма существенно дестабилизировал социально-политическую обстановку в Башкирии, власти купировали его тем, что полностью приняли сторону населения. Такая гибкость властей региона, умение признавать ошибки — безусловный плюс для главы республики, особенно в сравнении, например, с другим важным экологическим кейсом — Шиесом, из-за которого сразу два губернатора лишились своих должностей».

В Башкирии изменился механизм взаимодействия власти и общественных институтов. Назначенный в октябре премьер-министром республики Андрей Назаров получил от главы Башкирии Радия Хабирова «мандат на повышение политической субъектности» и развернул серьёзную активность: выстроил конфигурацию правительства, фактически придав мэру Уфы статус министра, объявил о сокращении госслужащих, презентовал ряд инфраструктурных проектов. В этих условиях объективно усиливаются позиции главы региона, который на фоне многих других губернаторов выглядит как руководитель, которому есть что показать в качестве результатов работы.

Желание губернаторов усилить собственную управленческую команду привело к переформатированию модели взаимодействия региональной и муниципальной власти. Почти везде можно констатировать усиление позиций регионалов. Что выразилось в том числе в ротации глав ключевых городов, столиц субъектов. Так, в феврале мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных, в Нижнем Новгороде в мае Владимира Панова на посту главы города сменил Юрий Шалабаев, в октябре поменялся глава Чебоксар — на смену Евгению Кадышеву пришёл Олег Кортунов, в декабре Дмитрий Самойлов покинул пост мэра Перми и перешёл на работу в областное правительство, его приемник на данный момент — Алексей Дёмкин.

Уфа. Знак Терра Башкирия Сергей Потеряев © ИА REGNUM

При этом эксперты отмечают, что до стабилизации ситуации в регионах ПФО ещё далеко. По мнению Ильи Гращенкова, «наиболее яркие региональные кейсы-2020 — выборы губернатора Пермского края Махонина, экологический протест в Куштау (Башкирия), аресты в структурах власти Нижегородской области, атака на коммунистов во время выборов в Ульяновске — говорят о росте нестабильности в ряде регионов ПФО, а также о возрастающей борьбе между финансово-промышленными группами и местными элитами».

Политолог Алина Жестовская также полагает, что власть может потерять контроль над ситуацией. С её точки зрения, к тенденциям 2020 г. можно отнести «пусть и неполную, но очень симптоматичную потерю управления социальными настроениями в регионах — люди перестали бояться демонстрировать открытый протест».

В любом случае 2021 г. ставит перед региональными администрациями не только задачи борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и выполнения социальных обязательств, но и выработку новой модели регионального управления, ориентированной на создание эффективного и быстро реагирующего на происходящие изменения управленческого аппарата. Этому аппарату предстоит решить целую группу сложных задач, среди которых в первую очередь растущий дефицит региональных бюджетов, неспособность многих из них без помощи центра выйти из долговой ямы (Мордовия, Удмуртия). Это может негативно сказаться на исполнении регионами социальных обязательств, что приведёт к снижению качества социальной политики. Такой исход, совершенно точно, не может устроить федеральный центр, особенно в преддверии выборов в Государственную думу, которые пройдут в 2021 г.