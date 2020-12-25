Челябинск, , 19:44 — REGNUM Благотворительный футбольный матч при участии сотрудников управления Росгвардии по Челябинской области состоялся в столице Южного Урала 25 декабря, передаёт корреспондент .

Благотворительный футбольный матч © Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в матче участвовали восемь любительских команд. В трёх из них приняли участие росгвардейцы — бойцы челябинского ОМОНа и сотрудники вневедомственной охраны Челябинска.

Благотворительный футбольный матч © Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Благотворительный футбольный матч © Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Первое место заняла команда ОМОН, второе — сборная казахской диаспоры, третье — команда из Башкирии и четвертое — студенты ЮУрГУ. Мероприятие позволило собрать около 44 тысяч рублей, которые будут потрачены на подарки детям из многодетных семей.

Благотворительный футбольный матч © Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Комментируя это событие, президент организатора мероприятия — фонда «Бирюзовый» Кирилл Чиглинцев уточнил, что собранные средства будут потрачены на подшефные 11 семей, в каждой из которых пять и более детей, среди которых один и более инвалид.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что игры в таком, международном, формате проводились впервые. Организаторы намерены сделать их ежегодными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске оркестр Росгвардии дал концерт под окнами детской больницы