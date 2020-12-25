Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Две станции метрополитена Петербурга изменили график работы из-за выходного дня, который объявлен 31 декабря. Об этом 25 декабря сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

График изменится и в субботу, 26 декабря, в связи с перенесенным на этот день рабочим днем.

Станции «Площадь Александра Невского 2» и «Достоевская» 26 декабря будут работать по графику рабочего дня, а 31 декабря — по графику выходного, то есть будут закрыты для пассажиров на вход и выход.