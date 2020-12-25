Пермь, , 18:50 — REGNUM В Пермском крае ограничения по коронавирусу продлены. Такое решение принято по итогам заседания оперштаба региона.

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В частности, до 24 января 2021 года должен действовать режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Кроме того, продлены ограничения на те сферы и виды услуг, которые вызывают большое скопление людей и тесный контакт между ними, а также пребывание клиентов в закрытых маленьких помещениях.

В силе остаётся ограничение по времени работы точек общепита. Также до особого распоряжения оперштаба сохраняются ограничения, касающиеся ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и т.д.