Тамбов, , 18:37 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 декабря, вручил руководителям муниципалитетов области ключи и документы от 26 новых школьных автобусов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Новый транспорт заменит модели, чей срок эксплуатации превышает десять лет.

Тамбов: на церемонии передачи ключей от школьных автобусов Tambov.gov.ru

Ежегодно правительство выделяет миллиарды рублей на обновление парка школьных автобусов. 2020 год не стал исключением. Тамбовская область получила 26 школьных автобусов, которые в торжественной обстановке и передали муниципалитетам области. На обновление автопарка в школах области из федерального бюджета выделено 56,7 млн рублей.

На Тамбовщину поступили автобусы российского производства. 23 автобуса марки ПАЗ и три автобуса повышенной вместимости оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей.

Тамбовский губернатор уверен, что обеспечение безопасности детей, в том числе и по дороге в школу, — одно из ключевых направлений работы. Он подчеркнул, что организации безопасной перевозки детей способствует целый ряд факторов. Это не только своевременная замена и ремонт транспортных средств, но и поддержание в нормативном состоянии дорог, ведущих к школам.

За последние 16 лет, с 2005 года по 2020-й, в регионе приобретено более пятисот школьных автобусов, которые перевозят более 8,7 тыс. детей по 493 регулярным маршрутам протяженностью более 6 тыс. километров.

Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Основанное в 2009 году по проекту «Создание эффективной системы перевозок школьников», учреждение обеспечивает доступность качественного образования детей независимо от места жительства.